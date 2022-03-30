29 березня війська Росії обстріляли Луганщину 35 разів – поліція

Упродовж 29 березня російські війська 35 разів обстріляли населені пункти Луганщини. Про це повідомляє 30 березня Національна поліція України.

Зокрема, армія Росії завдала ударів по містах Сіверськодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Золоте та селищу Синецький.



«Ворог обстрілює мирне населення з різних видів озброєння, включаючи й авіаудари. Є загиблі та поранені серед місцевих жителів», – зазначають у поліції.

За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, внаслідок обстрілів 29 березня постраждали продовольчий на непродовольчий магазини, багатоповерхівки, гаражі.

«Зміна погоди та обстріли призвели до щоденних масових пожеж на відкритих територіях, горять гектари сухої трави. ДСНС вкрай важко працювати під ворожими кулями», – додає Гайдай.

За його словами, основні зусилля російська армія наразі зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне.