Росія: Медведєв оголосив, що Москва «не постачатиме продукти недругам»

Колишній президент та голова уряду Росії, нині заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що його країна повністю перестане постачати продовольство та сільгоспкультури так званим «недружнім країнам», тобто державам, які запровадили проти Росії санкції через її вторгнення в Україну. Як написав Медведєв у телеграмі, продовольство – це «тиха зброя» Росії, оскільки від поставок із неї залежить продовольча безпека багатьох країн.

За словами Медведєва, російських продуктів вистачає на повне забезпечення внутрішніх потреб. При цьому він наголосив на «контролі за цінами». За кордон Росія, за його словами, постачатиме продовольство та сільгоспкультури лише «друзям». «Не постачатимемо наші продукти і сільськогосподарську продукцію нашим ворогам. І купувати у них нічого не будемо», – пише Медведєв. Він зазначив, що з 2014 року вже діють обмеження на ввезення продуктів із країн Заходу, але вони можуть бути розширені. «Вечерю ворогові не віддамо», – написав Медведєв.

Медведєв започаткував свій телеграм-канал після початку війни проти Україні, коли у Росії заблокували фейсбук та твітер. Він виступає у каналі з жорсткими заявами на адресу країн Заходу, погрожуючи їм припиненням постачання газу та натякаючи на проблеми із ментальним здоровʼям у президента США Джо Байдена.

Офіційно рішень про заборону експорту продовольства до «недружніх країн», а це близько 50 держав, включно зі США та країнами ЄС, поки що не ухвалювалося.

У серпні 2014 року президент Росії у відповідь на санкції західних країн заборонив ввезення деяких харчів. Згодом продукти, вилучені на митниці, стали знищувати – спалювати та давити бульдозерами.