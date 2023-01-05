У Москві госпіталізований кінорежисер і автор пропагандистської програми Микита Михалков

У Москві госпіталізований кінорежисер і автор пропагандистської телепрограми «Бесогон» Микита Михалков. За даними видання «База», він потрапив до лікарні з пневмонією, викликаною коронавірусом, і його стан оцінюється як тяжкий.

Агенція «Інтерфакс» повідомляє, що Михалкова госпіталізовано з грипом. Про стан хворого нічого не сказано.

Михалков, якому в жовтні 2022 року виповнилося 77, відомий ультраконсервативними та монархічними поглядами. Він скептично ставиться до існування коронавірусу і особливо до вакцинації від хвороби. В одному з випусків програми «Бесогон», в якій режисер виступає і як автор, і як ведучий, він стверджував, що під виглядом щеплення здійснюється проєкт мільярдера Білла Гейтса зі встановлення в людей чипів заради скорочення чисельності населення планети Земля, яке споживає надто багато ресурсів. Той випуск було знято з ефіру.

Минулої неділі, 1 січня, державний телеканал «Росія 24» з другої години ночі і майже добу показував у своєму ефірі програму «Бесогон». Чому саме цей проєкт був обраний новорічним, не уточнювалося.

Михалков є одним із найвпливовіших людей у російському кінематографі. Він президент Московського міжнародного кінофестивалю та голова Спілки кінематографістів Росії. Режисер є лауреатом премії «Оскар», Гран-прі Канського кінофестивалю та «Золотого лева» Венеційського кінофестивалю.