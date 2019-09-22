В анексованому Криму Михалков відкрив кінофестиваль «Євразійський міст»

У Ялті в анексованому Криму відбулася церемонія відкриття кінофестивалю «Євразійський міст», повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на фактичну владу на півострові.

За цими даними, у церемонії брали участь російські кінематографісти Микита Михалков, Віктор Мережко, підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов, глава Мінкульту Криму Аріна Новосельська, член Ради Федерації Росії з Криму Ольга Ковітіді. Ведучими заходу були російські актори Жанна Еппле та Марат Башаров.

Крім того, на фестиваль приїхали російські актори Олександр Петров, Христина Асмус, Ольга Кабо і Кирило Плетньов.

«Євразійський міст» проводять на анексованому півострові з 2016 року.

Українська влада неодноразово застерігала іноземців від незаконного (не через українські пункти пропустку) в’їзду на територію анексованого Криму. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську анексію Криму, заборонено перебувати та виступати на материковій Україні.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.