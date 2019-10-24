Російські силовики заблокували понад 2 мільярди доларів на рахунках союзників Навального

Понад десяток союзників російського опозиціонера Олексія Навального повідомили, що виявили заборгованість на понад 2 мільярди доларів на своїх банківських рахунках, які були заморожені або заблоковані.

Найбільша сума, близько 1,56 мільярда доларів, була заморожена на рахунку Вікторії Райх, співробітниці штабу політика в Єкатеринбурзі, відповідний скріншот вона сама розмістила в соцмережах.

У вересні поліція провела масові обшуки в штабах Навального у справі про відмивання грошей у «Фонді боротьби з корупцією» (ФБК). За версією слідства, співробітники ФБК незаконно отримали велику суму. Після чого вони нібито поклали 75,5 мільйона рублів на кілька рахунків через банкомати і перевели на рахунки ФБК. Підозрюваних у справі поки немає.

У жовтні почалася друга хвиля обшуків. Слідчі обшукували будинки людей, безпосередньо не пов’язаних із діяльністю фонду. Правозахисники та представники опозиції вважають справу політично мотивованою.