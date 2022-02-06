Росія: правозахисник Каляпін залишив «Комітет проти катувань»

У Росії голова правозахисної організації «Комітет проти катувань», член президентської Ради з прав людини Ігор Каляпін пішов з організації. За його словами, це ніяк не повʼязано із погрозами, які раніше висловили на його адресу Рамзан Кадиров та інші керівники Чечні. За словами Каляпіна, причиною його рішення стали розбіжності з колегами.

«Я вважаю, що необхідно займатися не лише юридичною роботою, але на її основі також вибудовувати суспільно-політичні дії. Усі навчилися писати скарги прокурору, до суду, до Слідчого комітету, а треба щось нове: з якимись політиками починати спілкуватися, в якісь комісії ходити, з якимись не дуже приємними людьми взаємодіяти. Колегам це дуже не подобалося», – пояснив Каляпін.

Замість Каляпіна посаду голови «Комітету проти катувань» обійняв член організації Сергій Бабинець.

У січні Рамзан Кадиров назвав Ігоря Каляпіна, який опікувався проблемою прав людини у Чечні, а також ще кількох правозахисників та журналістів «поплічниками терористів», закликавши затримати їх. Кадиров також заявив, що влада цього російського регіону «завжди знищувала терористів та їх поплічників, між якими немає жодної різниці». З погрозами виступив і найближчий соратник Кадирова, депутат Держдуми Росії Адам Делімханов.

Кілька правозахисників та засобів інформації звернулися до прокуратури та Слідчого комітету Росії з вимогою порушити проти чеченського керівництва кримінальну справу. Відповідей від відомств наразі немає.