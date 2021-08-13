У Росії визнали небажаною бельгійську правозахисну організацію

Російська Генеральна прокуратура визнала небажаною на території країни роботу бельгійської неурядової організації International Partnership for Human Rights («Міжнародне партнерство за права людини»). Їй буде заборонено працювати в Росії, за будь-яку співпрацю з нею громадянам загрожуватиме кримінальне переслідування.

Конкретні причини заборони не розкриваються. Стверджується, що це зроблено для захисту основ конституційного ладу і безпеки країни. Організація буде внесена до реєстру міністерства юстиції, найімовірніше, під 42 номером.

Закон про небажані організації в Росії був ухвалений у 2015 році. Такими Міністерство юстиції має право визнати структури, «які становлять загрозу обороноздатності і безпеці держави або громадському порядку, або здоров’ю населення».

За участь у таких організаціях щодо росіян спершу порушують адміністративні справи, а після кількох таких справ – кримінальні. Сайти таких організацій закон дозволяє блокувати без судового рішення.