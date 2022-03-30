Росія: Путін виключив із експертів Ради безпеки науковців, які не підтримали війну

Російський лідер Володимир Путін виключив чотирьох членів наукової ради при Раді безпеки Росії, які не підтримали вторгнення російських військ на територію України. Відповідний указ президент Росії підписав 27 березня.

З ради виключені директор Інституту Європи Російської академії наук Олексій Громико, директор Центру євроатлантичної безпеки Московського державного інституту міжнародних відносин МЗС РФ Олександр Нікітін, головний науковий співробітник Інституту США та Канади РАН Олександр Панов, а також науковий керівник того ж інституту Сергій Рогов.

В указі Путіна не йдеться про причини виключення, в Раді безпеки пояснили рішення президента «періодичною ротацією». Проте, як уточнюють ЗМІ, на початку березня всі четверо виключених із ради підписали заяву, в якій «висловили граничне занепокоєння з приводу найбільшої з часів Другої світової війни кризи на європейському континенті» і закликали «припинити вогонь, налагодити співпрацю з гуманітарних питань, утриматися від ядерної риторики, а також домовитися про додаткові заходи щодо запобігання військовим інцидентам між США та НАТО з одного боку, і Росією – з іншого».

Коментуючи указ Путіна, Олексій Громико зазначив, що «влада не почула рекомендації науковців», і що насправді «заява мала велике значення з точки зору національних інтересів» Росії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцією», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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