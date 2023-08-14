У Росії розбився військовий навчальний літак, є загиблий

У Краснодарському краї Росії 14 серпня розбився навчальний військовий літак Л-39. За повідомленням Міністерства оборони Росії, він виконував тренувальний політ і розбився під час заходу на посадку, один із членів екіпажу загинув.

У військовому відомстві уточнили, що літак упав у межах аеродрому. На землі руйнувань та постраждалих немає. Причина аварії встановлюється.

Останнім часом у Росії сталося кілька катастроф військових літаків, у тому числі з жертвами серед цивільних. Наймасштабніша така подія сталася торік 17 жовтня – під час падіння Су-34 на девʼятиповерховий житловий будинок у Єйську Ростовської області загинули 15 людей, льотчикам удалося врятуватися.