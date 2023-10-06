У Росії долар закріпився на рівні понад 100 рублів, девальвація триває

Російський рубль удруге цього тижня пройшов символічний поріг на рівні 100 рублів за долар на ранкових торгах 6 жовтня. Станом на 11:00 котирування сягнули 100,88 рубля за долар.

На відміну від торгів 3 жовтня, коли після досягнення позначки 100 рублів за долар російська валюта відіграла частину втрат, цього разу рубіж подоланий із запасом.

Агенція Reuters ще 3 жовтня повʼязувала знецінення російської валюти з відтоком іноземної валюти та скороченням профіциту поточного рахунку РФ.

Падіння рубля до тризначної позначки проти долара в серпні призвело до того, що Банк Росії екстрено підвищив ставку на 350 базисних пунктів – до 12%, а влада обговорила можливість відновлення валютного контролю для підтримки рубля.

Російська валюта зазвичай зазнає тиску на початку кожного місяця після завершення сприятливого для рубля податкового періоду наприкінці місяця, коли експортери зазвичай конвертують валютні доходи для виконання зобов’язань усередині країни.