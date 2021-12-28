Силовики в Росії проводять нові затримання колишніх соратників Навального

У кількох містах Росії правоохоронні органи зранку 28 грудня затримують колишніх координаторів штабів увʼязненого опозиційного політика Олексія Навального. Їм інкримінують «участь в екстремістській спільноті».

Серед затриманих – колишній координатор штабу Навального в Іркутську Захар Сарапулов, депутатка міської думи Томська Ксенія Фадєєва, колишній редактор соцмереж штабу Навального в Саратові Андрій Городецький. Немає звʼязку з колишнім координатором штабу Навального в Барнаулі Вадимом Останіним, а в помешканні його матері відбувається обшук.

9 червня Московський міський суд за позовом прокуратури Москви визнав екстремістськими, заборонив та ліквідував «Фонд боротьби з корупцією», «Фонд захисту прав громадян» та «штаби Навального». Проти Навального та його прихильників порушили кримінальну справу щодо участі в екстремістській організації.

Після порушення кримінальної справи кілька колишніх координаторів регіональних штабів Навального залишили Росію, побоюючись переслідувань.

На початку листопада за звинуваченням в «організації екстремістської спільноти» затримали Лілію Чанишеву. Вона очолювала штаб Олексія Навального в Уфі, який розформували ще навесні. Попри те, що відтоді Чанишева не займалася опозиційною діяльністю, до неї прийшли з обшуком, а потім затримали та увʼязнили.