Росія не відпускає 24 таджикистанців, які відбули покарання. Вони оголосили голодування

У Росії оголосили голодування 24 громадянина Таджикистану, які завершили відбування покарання в російських в’язницях, але не можуть виїхати на батьківщину, повідомляє таджицька служба Радіо Свобода.

У Росії кажуть, що звільнити цих людей не можуть через COVID-19 і закриті кордони.

«Ми протестуємо проти байдужості таджицької та російської влади. Умови в ізоляторі не кращі, ніж у в’язниці. Ми звернулися в посольство, а там сказали, що Федеральна міграційна служба (Росії – ред.) повинна купити нам квитки і депортувати додому», – розповів один із протестувальників.

У посольстві Таджикистану в Росії повідомили, що знають про ситуацію зі своїми громадянами, і за першої нагоди вони будуть відправлені на батьківщину, але поки лише радять їм набратися терпіння. За словами посла Таджикистану в Росії, країна вивозить своїх громадян, попри закриті кордони, але пріоритет віддається жінкам, літнім і хворим людям.

Раніше влада Таджикистану обіцяли забрати своїх громадян із російських спецприймальників до кінця травня.

У кількох в’язницях росйського регіону Мордовія відбувають покарання близько тисячі громадян Таджикистану. Деякі з них нарікали на катування і жорстоке поводження з боку тюремного персоналу. Загальна кількість таджицьких громадян, затриманих і засуджених за вчинення різних злочинів на території Росії, сягає 10 тисяч людей.