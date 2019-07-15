Росія: директор школи в Татарстані звернувся до ЄСПЛ на захист вивчення татарської мови

Директор приватної школи в Татарстані в Росії подав скаргу до Європейського суду з прав людини на часткову заборону центральної влади Росії на викладання в середніх школах мов національних республік у цій країні, зокрема татарської, повідомляє Ідель.Реалії – проект Радіо Свобода, присвячений життю російського Поволжя.

Як сказав проектові директор школи в столиці Татарстану Казані Павло Шмаков, сам росіянин за національністю, головна мета його звернення – «повернення державних мов національних республік». За його словами, найбільші проблеми навіть не в Татарстані, а в тому, що в Росії зникають інші малі мови.

У своїй скарзі до Страсбурзького суду він наголосив, що нині наявна ситуація, «за якої домінує єдина державна мова – російська», а віднесення татарської мови, що теж є державною в Татарстані, чи будь-якої іншої до альтернативних, не обов’язкових, – це дискримінація і мови, і освітнього предмету, що призводить до міжнаціонального розбрату.

За словами Шмакова, він хоче, щоб ЄСПЛ визнав це порушення на юридичному рівні – на його думку, можливо, це тоді вплине на позицію центральних органів Росії.

Раніше Павло Шмаков невдало звертався до Верховного суду Росії в цій справі. Він домагався визнання нечинними деяких пунктів російських федеральних загальноосвітніх стандартів, які не передбачають обов’язкового вивчення державних мов національних республік. Верховний суд відмовив йому, заявивши, що ці стандарти «не перешкоджають» викладанню татарської мови у школах. Шмаков звертає увагу, що запровадження шкільного предмету «державна мова республік» як необов’язкового, «з власної ініціативи», на практиці неможливе – саме через те, що такий предмет не передбачений освітніми стандартами.

2017 року Державна рада (регіональний парламент) Татарстану на вимогу Москви затвердила взірцеві навчальні плани, подані Міністерством освіти і науки Росії. За цим документом, обов’язкове вивчення татарської мови і літератури принаймні по одному уроку на день було замінене на факультативне, за окремим проханням батьків учнів, і не більш як дві години на тиждень. Плани запровадили предмети «рідна мова і література», але по суті «рідною» для всіх примусово стала російська.

У березні 2018 року Павла Шмакова оштрафували на 25 тисяч рублів (на той час понад 10 тисяч 600 гривень) за те, що в його приватній школі далі продовжували викладати татарську мову й літературу як обов’язковий предмет.