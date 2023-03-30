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Росія: засуджений за вбивство екснайманець «ПВК Вагнера» здійснив нове вбивство

У Кіровській області Росії затримали колишнього найманця угруповання «ПВК Вагнера» за підозрою у вбивстві, повідомляють телеграм-канал Baza і видання «Омутнинские вести».

Затриманого жителя села Новий Бурець Івана Россомахіна підозрюють у тому, що він убив жінку в місті Вятські Поляни. Як стверджують «Омутнинские вести», Россомахін зізнався у скоєному.

Як зазначає «Медіазона», Іван Россомахін у 2020 році отримав 14 років колонії суворого режиму за звинуваченням у вбивстві. Він вийшов на волю, завербувшись до угруповання «Вагнера» для участі у війні в Україні.

Після повернення Россомахіна до рідного села місцеві жителі заявили, що колишній найманець ходив по селу пʼяний із сокирою та вилами та погрожував їм.

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