Росіяни витратили понад 4 мільйони доларів, щоб отримати визнані у світі вакцини від COVID-19

Від вересня 2021 року у так звані «щеплювальні тури» за кордон виїхали понад шість тисяч російських туристів. Загалом вони витратили на поїздки за іноземною вакциною від COVID-19 близько 310 мільйонів рублів (це приблизно 115 мільйонів гривень або понад 4,2 мільйона доларів). Про це розповіли в Асоціації туроператорів Росії.

Найпопулярнішим напрямком турів для щеплень стала Хорватія. Там можна отримати безкоштовне щеплення вакцинами Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer та AstraZeneca.

Другий за популярністю напрямок – Сербія, де безкоштовні Pfizer, AstraZeneca та Sinopharm, третє – Болгарія (Pfizer та Johnson&Johnson). Також популярними були для цього Вірменія, Греція, Словенія та Німеччина.

За даними туроператорів, росіяни найчастіше щеплюються вакциною Johnson&Johnson, оскільки вона однокомпонентна. Для інших вакцин потрібно дві поїздки. Найчастіше у щеплювальні тури їздять жителі Москви та Підмосковʼя.

За даними туроператорів, у середньому на тиждень надходить від 20 до 100 заявок від охочих пройти повний курс імунізації за кордоном або отримати бустерну дозу щеплення іноземною вакциною. У середньому одна така поїздка коштує 51 тисячу рублів на людину.

У Росії, за офіційними даними, повну вакцинацію від коронавірусу пройшли вже 65,5 мільйона людей (45,5 відсотка населення). Щеплення в Росії відбувається російською вакциною «Спутник V» та деякими іншими, жодна з цих вакцин не визнана ВООЗ.