Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

Росіяни витратили понад 4 мільйони доларів, щоб отримати визнані у світі вакцини від COVID-19

Виробництво вакцини ва Росії, фото ілюстративне

Від вересня 2021 року у так звані «щеплювальні тури» за кордон виїхали понад шість тисяч російських туристів. Загалом вони витратили на поїздки за іноземною вакциною від COVID-19 близько 310 мільйонів рублів (це приблизно 115 мільйонів гривень або понад 4,2 мільйона доларів). Про це розповіли в Асоціації туроператорів Росії.

Найпопулярнішим напрямком турів для щеплень стала Хорватія. Там можна отримати безкоштовне щеплення вакцинами Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer та AstraZeneca.

Другий за популярністю напрямок – Сербія, де безкоштовні Pfizer, AstraZeneca та Sinopharm, третє – Болгарія (Pfizer та Johnson&Johnson). Також популярними були для цього Вірменія, Греція, Словенія та Німеччина.

«Різдвяна хвиля COVID-19» – Європа б’є рекорди з нових випадків коронавірусу та вводить нові обмеження (відео)
Embed
«Різдвяна хвиля COVID-19» – Європа б’є рекорди з нових випадків коронавірусу та вводить нові обмеження (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:14 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

За даними туроператорів, росіяни найчастіше щеплюються вакциною Johnson&Johnson, оскільки вона однокомпонентна. Для інших вакцин потрібно дві поїздки. Найчастіше у щеплювальні тури їздять жителі Москви та Підмосковʼя.

За даними туроператорів, у середньому на тиждень надходить від 20 до 100 заявок від охочих пройти повний курс імунізації за кордоном або отримати бустерну дозу щеплення іноземною вакциною. У середньому одна така поїздка коштує 51 тисячу рублів на людину.

У Росії, за офіційними даними, повну вакцинацію від коронавірусу пройшли вже 65,5 мільйона людей (45,5 відсотка населення). Щеплення в Росії відбувається російською вакциною «Спутник V» та деякими іншими, жодна з цих вакцин не визнана ВООЗ.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG