Влада Росії наказала повідомляти про противників вакцинації до прокуратури

Російська Федеральна служба з нагляду у галузі охорони здоров’я (Росздравнадзор) доручила територіальним органам повідомляти до слідчих органів та прокуратури про громадян, які беруть участь в кампанії проти вакцинації. Особливу увагу відомство просить приділити медпрацівникам, які виступають проти вакцинації. Про це повідомляє видання «Медвестник», яке має копію листа.

Відділенням Росздравнадзору доручено виявляти громадян, чия діяльність «має ознаки правопорушень» за статтями 207.1 та 207.2 Кримінального кодексу Росії. Перша стаття передбачає покарання за публічне поширення явно неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю та безпеці громадян. Друга – за громадське поширення свідомо хибної суспільно значущої інформації, що спричинило тяжкі наслідки. За ці порушення можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Територіальні органи зобов’язані письмово повідомляти Росздравнадзору про передачу інформації до прокуратури або слідчих органів регіонів упродовж трьох днів.

Документ підписала керівниця Росздравнадзору Алла Самойлова, його справжність виданню підтвердили у пресслужбі відомства. Джерело видання «Медвестник» розповіло, що цей лист з’явився після засідання оперативного штабу МОЗ. На ньому обговорювалися заходи протидії руху проти щеплень, і «МОЗ було налаштоване жорстко».