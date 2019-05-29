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29 Травень 2019, Київ 23:42
Новини | Міжнародні

Росія проводить випробування ядерної зброї низької потужності – розвідка США

Генерал-лейтенант Ешлі: США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на ядерні випробування

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Американські агентства розвідки вважають, що Росія проводить випробування ядерної зброї низької потужності всупереч міжнародним домовленостям, повідомив керівник військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі.

«США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на ядерні випробування», – сказав Ешлі.

За його словами, Росія «не бажає підтверджувати», що вона дотримується Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.

Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у столиці Австрії Відні Михайло Ульянов заявив агентству ТАСС, що Росія дотримується мораторію на проведення ядерних випробувань.

2 лютого 2019 року США розпочали 6-місячний процес виходу з договору про РСМД після того, як Вашингтон і НАТО неодноразово звинувачували Москву в порушенні угоди. Росія, яка заперечує ці звинувачення, заявила, що також виходить з договору, який забороняв обом країнам розробляти, виробляти і розгортати крилаті чи балістичні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 кілометрів.

Столтенберґ: альянс залишається гнучким і готовим протистояти будь-якій загрозі з будь-якого напрямку – відео
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Столтенберґ: альянс залишається гнучким і готовим протистояти будь-якій загрозі з будь-якого напрямку – відео

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