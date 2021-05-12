У Росії ув’язнили та оштрафували двох журналістів, які писали про корупцію – CPJ

Базований у Нью-Йорку «Комітет захисту журналістів» (CPJ) закликає владу російської республіки Татарстан не оскаржувати апеляції двох журналістів, яких визнано винними у втручанні в дорожній рух та непокорі поліції.

Суд у Татарстані 9 травня засудив Олексія Соловйова та Даміра Манжукова. Перший отримав п’ять днів адміністративного арешту, другий сплатив штраф на суму 2000 рублів (це менш як 800 гривень) і був відпущений.

Журналісти заперечують висунуті проти них звинувачення, повідомив Соловйов, додавши, що він подав апеляцію у своїй справі. За його словами, Манжуков також планував це зробити. Соловйов додав, що поліція не повернула обладнання, яке було вилучено під час арешту.

Соловйов та Манжуков працюють на веб-сайті «Росдержава», який пише про випадки корупцію в поліції. Їхні канали на YouTube регулярно публікують відео на ті ж теми і отримують десятки тисяч переглядів.

В оприлюдненій 11 травня заяві «Комітет захисту журналістів» закликав владу не оскаржувати апеляцію журналістів, негайно звільнити Соловйова з-під варти, повернути обладнання та «забезпечити… можливість виконувати свою роботу без тиску та переслідувань з боку держави».

8 травня Соловйов та Манжуков їхали автомобілем в одному з районів Татарстану, коли зауважили біля узбіччя дороги групу співробітників поліції, які, за словами Соловйова, були одягнуті невідповідно до вимог своєї роботи.

Журналісти зупинили машину, і Соловйов сказав співробітникам поліції, що хоче подати скаргу щодо імовірного порушення, але, за словами журналіста, вони відмовились прийняти таку скаргу.

Після цього поліцейські вилучили у журналістів відеокамери, телефони та камеру, встановлену на панелі приладів автомобіля та відвезли їх до районного відділення поліції.

Під час затримання співробітники поліції викрутили Соловйову праву руку, лікар місцевої лікарні сказав, що рука має великі синці та запалення, повідомив журналіст.