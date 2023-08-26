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Росія: губернатор Брянської області каже про «атаку дрону»

Літаючий об’єкт вибухає біля купола Сенату Кремля у ніч на 3 квітня 2023 року, ілюстративне фото

У Росії в Брянській області кажуть про атаку дронами та роботу систем протиповітряної оборони ввечері в суботу, 26 серпня.

Як каже місцевий губернатор Олександр Богомаз, безпілотник літакового типу нібито «було збито над Трубчевським районом».

Також губернатор стверджує, що апарат після цього нібито впав у поле.

«Постраждалих немає... Руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці», – розповів губернатор Брянської області.

Останнім часом, через півтора роки після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, дрони регулярно атакують російські території, зокрема й Москву.

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