Росія: губернатор Брянської області каже про «атаку дрону»

У Росії в Брянській області кажуть про атаку дронами та роботу систем протиповітряної оборони ввечері в суботу, 26 серпня.
Як каже місцевий губернатор Олександр Богомаз, безпілотник літакового типу нібито «було збито над Трубчевським районом».
Також губернатор стверджує, що апарат після цього нібито впав у поле.
«Постраждалих немає... Руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці», – розповів губернатор Брянської області.
Останнім часом, через півтора роки після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, дрони регулярно атакують російські території, зокрема й Москву.
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