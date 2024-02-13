«Навряд чи підвищить бойову ефективність»: розвідка Британії прокоментувала плани Росії підвищити вік контрактників

Британська розвідка вважає, що плани Росії підвищити вік військовослужбовців-контрактників хоч і зменшить потребу в додатковій мобілізації, але навряд чи підвищить боєздатність російської армії, йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії за 13 лютого.

«Очікувана тривалість життя російських чоловіків довоєнного 2021 року становила 64,2 роки за даними веб-сайту World Data. Тому таке рішення надає військовослужбовцям, по суті, довічний контракт. Хоча воно, ймовірно, полегшить потребу в додатковій мобілізації, збільшення кількості військовослужбовців віком старше 51 року навряд чи підвищить бойову ефективність Росії, особливо під час штурмів», – ідеться у повідомленні.

8 лютого Міноборони Росії опублікувало законопроєкт, який пропонує встановити єдиний граничний вік перебування на службі для мобілізованих і контрактників у період мобілізації, воєнного стану або воєнного часу у Росії.

Згідно із законопроєктом, для офіцерів РФ граничний вік у період мобілізації становитиме 70 років, а для решти військовослужбовців – 65 років.

У липні 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав закон про підвищення на 5 років граничного віку перебування у запасі армії РФ.

21 вересня 2022 року Путін оголосив про часткову мобілізацію для продовження війни на території України. За офіційними даними, на військову службу призвали понад 300 тисяч росіян, які перебувають у запасі. Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації. Після цього Путін також оголосив про закінчення призову, проте не підписав відповідного указу. Речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що указ діятиме, але не для призову, а для вирішення інших військових завдань (яких саме, він не уточнив).

Наприкінці грудня українська влада та розвідки західних країн повідомили, що на початку 2024 року Кремль оголосить про нову мобілізацію, під час якої в російську армію можуть призвати до 500 тисяч осіб, після чого Росія спробує провести ще один широкомасштабний наступ на українські території. У Кремлі заявили, що таких планів поки немає.