У Росії провели тренування стратегічних ядерних сил

Росія заявила про проведення тренування стратегічних ядерних сил із залученням їх наземної, морської та авіаційної складових. Це сталося через день після того, як Сполучені Штати оголосили про відтермінування планів другого саміту між президентами Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.



Кремль опублікував відео, на якому начальник Генерального штабу Валерій Герасимов звітує Путіну про навчання. Вони включали практичні запуски міжконтинентальних балістичних ракет, здатних вразити США.

Путін у цьому відео заявив, що ці тренування є плановими.

Міноборони РФ інформувало, що випробування включали практичний запуск міжконтинентальної балістичної ракети наземного базування, окремий запуск ракети з атомного підводного човна в Баренцевому морі та запуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

У ключові моменти війни в Україні Путін часто нагадував про ядерну міць Росії як попереджувальний сигнал для Києва та його союзників на Заході. НАТО також проводить навчання з ядерного стримування цього місяця.

21 жовтня стало відомо, що анонсований раніше Трампом саміт президентів США і Росії в Будапешті щодо припинення війни РФ проти України не планується «в найближчому майбутньому». Таку заяву неназваного високопосадовця Білого дому цитувало агентство Reuters. «Думаю, росіяни хотіли дуже багато, і американцям стало очевидно, що в Будапешті Трампу не вдасться укласти угоду», – сказав один із дипломатів.

За даними журналіста NBC News, який також посилався на слова високопосадовця Білого дому, підготовка до саміту в Будапешті зараз «поставлена на паузу». За словами співрозмовника телеканалу, президент США вважає, що обидві сторони «ще не готові до переговорів». Трамп раніше заявляв, що розчарований Путіним через його небажання припиняти війну і продовження ударів по Україні.

21 жовтня в Білому домі, пояснюючи журналістам причину припинення підготовки до переговорів із президентом РФ, Трамп заявив, що не хоче проводити «марну» зустріч.



