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14 Червень 2019, Київ 13:07
Новини | Політика

Ворожість росіян до України та США знизилася – соціологи

Раніше соціологи вказували, що 31% росіян вважають перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України найкращим варіантом для Росії

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Частка росіян, які вважають США і Україну ворогами, знизилася за рік на приблизно 10% (з 78 до 67% і з 49 до 40% відповідно), свідчать дані опитування російського «Левада-центру». За даними соціологів, водночас перша трійка найбільш вороже налаштованих до Росії країн за рік не змінилася – США, Україна та Великобританія. Також у п’ятірку увійшли Латвія і Литва.

«Відсутність ворожості, в тому числі і в ЗМІ, вже розглядається як дружба», – заявив директор «Левада-центру» Лев Гудков.

За його словами, зниження негативу щодо України пов’язане, зокрема, зі сподіваннями на нового президента Володимира Зеленського.

У «Левада-центрі» повідомили, що найближчими, дружніми країнами росіяни вважають Білорусь, Казахстан, Вірменію і Азербайджан. При цьому кількість росіян, які назвали Білорусь «другом» досягла максимуму за весь час досліджень – 62% (торік було 49% – ред.).

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У жовтні минулого року в дослідженні російського «Левада-центру» і українського КМІС йшлося про те, що лише третина росіян позитивно відгукуються про Україну, тоді як до Росії добре або дуже добре ставиться 48 %. У травні минулого року той же «Левада-центр» повідомляв, що 57% росіян «в основному погано» чи «дуже погано» ставляться до США.

Наприкінці травня цього року російські соціологи вказували, що 31 відсоток росіян вважають перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України найкращим варіантом для Росії.

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