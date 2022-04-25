Голова ОВА: сили ПО відбили частину російських атак на Тернопільщину

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш заявляє, що завдяки силам Протиповітряної Оборони частину російських атак на область вдалося відбити. Про це він повідомив у своєму телеграмі.

За його словами, зараз на Тернопільщині оголошено другу повітряну тривогу від початку доби, швидше за все, вона – не остання.

Володимир Труш нагадав, що внаслідок обстрілів постраждали сусідні області – Львівщина, Рівненщина, Вінниччина.

Голова ОВА також закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги і спускатися в укриття.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».