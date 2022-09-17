Російські війська завдали ударів по Краматорську, троє поранених – влада

Російські війська завдали ударів по приватному сектору у Краматорську Донецької області, троє людей поранені. Про це повідомляє 17 вересня Краматорська міськрада із посиланням на мера міста Олександра Гончаренка.

«Ворожий удар по Краматорську. Приватний сектор. Вже відомо про 3 поранених. Рятувальні роботи тривають», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив раніше Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, за добу 16 вересня внаслідок російських атак загинули двоє мирних жителів Донеччини: у Святогірську і Бахмуті, ще 11 людей отримали поранення.

За його даними, з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, внаслідок російських обстрілів загинули 853 мирних жителі Донеччини, ще 2135 осіб були поранені. Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.