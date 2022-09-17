Російські війська завдали ударів по Краматорську, троє поранених – влада

Російські війська завдали ударів по приватному сектору у Краматорську Донецької області, троє людей поранені. Про це повідомляє 17 вересня Краматорська міськрада із посиланням на мера міста Олександра Гончаренка.
«Ворожий удар по Краматорську. Приватний сектор. Вже відомо про 3 поранених. Рятувальні роботи тривають», – йдеться у повідомленні.
Як повідомив раніше Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, за добу 16 вересня внаслідок російських атак загинули двоє мирних жителів Донеччини: у Святогірську і Бахмуті, ще 11 людей отримали поранення.
За його даними, з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, внаслідок російських обстрілів загинули 853 мирних жителі Донеччини, ще 2135 осіб були поранені. Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області.
Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 15 серпня верифікувало 5514 випадків загибелі та 7698 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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