США засудили Росію через закриття бюро DW у Москві

США засуджують рішення Росії закрити бюро німецької телерадіомовної корпорації Deutsche Welle у Москві, заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.

«США засуджують рішення російської влади закрити московський офіс Deutsche Welle. Ми солідарні з Deutsche Welle та Німеччиною перед обличчям репресій Москви проти незалежних ЗМІ, політичної опозиції та громадянського суспільства», – написав Прайс у твітері.

Бюро німецької телерадіомовної корпорації Deutsche Welle (DW) у Москві 4 лютого припинило роботу – після того, як МЗС Росії заборонило мовлення Deutsche Welle у країні та оголосило про позбавлення її кореспондентів акредитації.

Російська влада пояснила своє рішення заходами у відповідь після того, як німецький медіарегулятор 1 лютого заборонив мовлення російської державної корпорації RT німецькою мовою в Німеччині. Російський державний канал не мав ліцензії на роботу.

Уряд Німеччини та Євросоюз засудили рішення російської влади, назвавши його необґрунтованим та неприйнятним. Офіційний представник Європейського союзу із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що робота Deutsche Welle ніяк не повʼязана з проблемами RT із ліцензією. «Така реакція російської влади, на жаль, укотре ілюструє порушення ними свободи ЗМІ, що тривають, і її неповагу до незалежності медіа», – додав Стано.

Москву 15 лютого має намір відвідати канцлер Німеччини Олаф Шольц. На питання про те, чи не буде скасовано візит у звʼязку із забороною діяльності DW, його представник 4 лютого відповів негативно.