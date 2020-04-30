В Україні засудили двох росіян, які намагалися підірвати авто розвідника – прокуратура

В Україні засудили двох росіян, які намагалися підірвати авто українського розвідника, повідомив Офіс генерального прокурора. Їм призначили покарання у вигляді 7 та 8 років позбавлення волі.

«Доведено, що 4 квітня 2019 року засуджені, виконуючи завдання спецслужб країни-агресора, здійснили спробу закласти під припаркований автомобіль співробітника української розвідки вибуховий пристрій. Проте вибухівка здетонувала в момент встановлення», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, один із засуджених раніше проходив службу в особистій охороні голови Республіки Інгушетія, що входить до складу РФ, а також обіймав посаду заступника керівника його адміністрації.

«Вчиненню замаху на теракт передувала ретельна та багатомісячна підготовка, яка, зокрема, включала використання підроблених паспортів і водійських посвідчень громадян Киргизької Республіки, слідкування за можливими місцями перебування та маршрутами пересування потерпілого, виготовлення саморобного вибухового пристрою, придбання вогнепальної зброї і боєприпасів», – заявили в прокуратурі.

4 квітня 2019 року поліція Києва повідомила про вибух автомобіля в Голосіївському районі Києва, внаслідок якого постраждав чоловік, що закладав вибухівку. Згодом він помер.

Автомобіль належав співробітнику Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилу Буданову.