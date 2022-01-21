«Репортери без кордонів»: соцмережі мають відкинути вимоги Росії щодо видалення облікового запису «ОВД-Інфо»

Базована в Парижі організація «Репортери без кордонів» (RSF) закликала соціальні мережі не виконувати вимогу російського медіа-регулятора «Роскомнагляд» щодо видалення облікових записів «ОВД-Інфо», некомерційної організації, яка стежить за арештами в Росії, зокрема, на акціях протесту.

Російська влада активізувала свою «війну з надійною і незалежною онлайн-платформою», заблокувавши доступ до сайту «ОВД-Інфо» в грудні, йдеться у заяві «Репортерів без кордонів», оприлюдненій 20 січня. «Роскомнагляд» також вимагає від соціальниз мереж закрити акаунти «ОВД-Інфо», що, за повідомленням RSF, «призведе до повного зникнення» цієї платформи.

Серед іншого, сайт «ОВД-Інфо» документує затримання під час акцій протесту та випадки політичного переслідування, а також служив центром обміну інформацією між затриманими протестувальниками та їхніми захисниками. Цей сайт «використовується як довідкове джерело багатьма виданнями та неурядовими організаціями як у Росії, так і за кордоном», ідеться в повідомленні RSF.

«Після ліквідації майже всіх незалежних медіа шляхом переслідування їхніх власників для впливу на редакційну політику, цензури статей та блокування веб-сайтів як судовими, так і позасудовими методами, російська влада тепер націлена на платформи соціальних мереж», – сказала Жанна Кавельє, керівниця Служба RSF зі Східної Європи та Центральної Азії.

RSF згадала, що російська влада «посилює тиск на міжнародні платформи», накладаючи «безпрецедентні» штрафи на Google і Facebook за показ забороненого «Роскомнаглядом» вмісту. Google зобов’язаний заплатити 7,2 мільярда рублів (93 мільйони доларів), а Facebook майже 2 мільярди рублів (26 мільйонів доларів) за порушення правил країни щодо забороненого контенту. За аналогічними звинуваченнями також були накладені штрафи на Twitter, TikTok та інші соціальні мережі.

Росія посідає 150-те місце зі 180 країн у Всесвітньому індексі свободи преси, складеному RSF за підсумками 2021 року.