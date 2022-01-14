У 2021 році Росію залишили 1,5 тисячі активістів і журналістів – Фонд «Вільна Росія»

Понад 1,5 тисячі активістів і журналістів залишили Росію у 2021 році через політичне і кримінальне переслідування, пише видання Znak.com із посиланням на Антона Михальчука, менеджера проєктів Фонду «Вільна Росія» (Free Russia Foundation) – емігрантської організації, що базується у Вашингтоні.

При цьому організація враховує лише «політичних» емігрантів. Членів їхніх сімей або тих, хто просто не захотів жити в Росії та вирішив поїхати, у статистиці немає, зазначив Михальчук.

Головними напрямками еміграції, за його словами, стали Грузія, Литва й Україна. Крім того, популярні й інші країни Східної Європи, а також Франція і США.

Згідно з даними Free Russia Foundation, хвиля політичної еміграції розпочалася навесні 2021 року, коли поліція почала приходити до учасників зимових мітингів на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Тоді, згідно зі статистикою правозахисного порталу «ОВД-Инфо», до адміністративної відповідальності притягнули понад 200 людей, яких розпізнали за камерами відеоспостереження. Крім того, деякі активісти стали звинуваченими у кримінальних справах про організацію масових заворушень, перекриття доріг і порушення коронавірусних обмежень.

За підрахунками російського видання «Комерсант», опублікованими у листопаді, близько половини з 38 колишніх координаторів регіональних штабів Олексія Навального виїхали з країни або збираються це зробити.