РФ зриває евакуацію, Рубіжне під обстрілами – голова Луганської ОВА

Місто Рубіжне на Луганщині перебуває під обстрілами, через це зривається планована місцевою владою евакуація цивільних, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ми намагатимемося доїхати до південної частини Рубіжного на автівках, бо люди чекають, щоб їх забрали. Та завезти туди їжі. Автобус для евакуації, на жаль, не доїхав – почався щільний артилерійський обстріл. Росіяни не дають врятувати мирне населення, блокують людей у містах, які постійно під вогнем», – написав Гайдай у телеграмі.

Раніше він повідомляв, що в Лисичанську і Рубіжному влада спробує евакуювати «якомога більше літніх людей, яким важко самостійно пересуватися».

За словами голови ОВА, загалом евакуація 22 квітня планувалася за п’ятьма маршрутами (ще Сєвєродонецьк, Попасна, Гірська громада), попри те, що «режим тиші» відсутній.

Вранці віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що гуманітарні коридори для евакуації людей 22 квітня не будуть відкриті через небезпеку на маршрутах.