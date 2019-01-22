Румунія хоче більшої уваги ЄС до Чорноморського регіону, зокрема, в сфері безпеки – голова румунського МЗС

Румунія хоче більшої залученості ЄС до роботи у Чорноморському регіоні, заявив румунський міністр закордонних справ Теодор Мелешкану виступаючи в профільному комітеті Європарламенту.

«Те, що там трапилося останніми роками, призвело до напруження атмосфери та зробило ситуацію у Чорноморському регіоні небезпечною. Тож одним з пріоритетів Румунії під час головування в Раді ЄС буде концентрація уваги на можливостях ЄС тісніше працювати з різними організаціями та установами цього регіону. На цьому рівні існує багато організацій і програм», – заявив він.

Румунський міністр зауважує, що Чорноморський регіон, який для його країни має стратегічне значення, буде внесений до порядку денного ЄС.

«Ми привертатимемо увагу до відновлення секторальної співпраці в регіоні Чорного моря, зокрема, у розвитку екологічних проектів та громадянського суспільства», – пояснив Мелешкану, представляючи 22 січня в Брюсселі пріоритетні напрямки головування його країни в ЄС.

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25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яни Капу». Кораблі ВМС України прямували з Одеси до Маріуполя. На борту перебували 24 українські військовослужбовці, мінімум троє отримали поранення. Всі вони тепер під вартою в Росії.

Москва звинувачує українських моряків у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.