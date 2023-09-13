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Румунія заявляє про виявлення на її території нових уламків, ймовірно, російського безпілотника

Раніше цього місяця Румунія повідомила про два випадки, коли фрагменти безпілотників, подібних до тих, які використовують російські військові, були знайдені на румунській території

Міністерство оборони Румунії повідомило, що елементи ймовірного безпілотника були виявлені на румунській території після того, як через російський удар дронами вранці 13 вересня була пошкоджена інфраструктура порту в Ізмаїльському районі на півдні України, поблизу кордону з Румунією.

Раніше цього місяця Румунія повідомила про два випадки, коли фрагменти безпілотників, подібних до тих, які використовують російські військові, були знайдені на румунській території.

Влада Румунії після цього вирішила посилити безпеку прикордонних із Україною територій.

Румунія є членом НАТО і має спільний кордон з Україною, де інфраструктура експорту зерна є об’єктом нападів Росії.

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