У Румунії заперечили слова ультраправого політика, що Бухарест нібито вивіз 3 тисячі українців із Ізраїлю

Румунська влада надала адміністративну підтримку евакуації громадян України до Румунії з Ізраїлі – про це заявило Міністерство закордонних справ країни у коментарі Радіо Свобода.

За словами речника МЗС Раду Філіпа, румунські громадяни в Ізраїлі формально не зверталися по урядову допомогу, аби залишити близькосхідну країну, водночас такі запити подавали 300 людей в Смузі Гази.

«Наразі безпекова ситуація в Секторі Гази не дозволяє їх евакуювати», – додав Філіп.

За даними румунської служби Радіо Свобода, близько 2 200 громадян Румунії залишили Ізраїль після початку атак «Хамасу» 7 жовтня комерційними рейсами, квитки на які вони купили самі.

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Посольство України в Румунії повідомило Радіо Свобода, що з 14 по 17 жовтня з Ізраїлю до Румунії евакуювали 436 громадян України – як до Бухареста, так і до міста Клуж-Напока. Серед них 99 дітей. Вони також оплачували авіаквитки та інші видатки самостійно. При цьому уряд Румунії надав адміністративну допомогу.

«Ми вдячні румунській стороні за повну підтримку та допомогу, надану евакуйованим громадянам України, особливо під час митного оформлення й паспортного контролю, а також надання медичної допомоги, коли вона була необхідною», – зазначили в посольстві.

17 жовтня Ґеорґе Сіміон, лідер ультраправого «Альянсу за об’єднання Румунії», який набрав несподівані 9% голосів на парламентських виборах 2020 року, заявив, що Румунія нібито евакуювала 3 тисячі українців з Ізраїлю, але «жодного румуна». Заява стала вірусною в соцмережах.

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Сіміон, який вже робив необґрунтовані заяви, продовжив кампанію на цю тему наступного дня, дорікаючи прем’єр-міністру Марчелу Чолаку з трибуни парламенту.

Хоча незрозуміло, що саме стало причиною скандалу, зауваження Сіміона пролунали після того, як Чолаку виступив в ефірі румунського каналу Prima News 16 жовтня. Тоді він зазначив, що майже 3 тисячі українців були евакуйовані та що Румунія брала участь у цьому разом з іншими державами ЄС. При цьому голова уряду підкреслив, що «Румунія не витрачала на це жодних коштів».