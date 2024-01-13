ДПСУ: румунські фермери припинили блокування пункту пропуску «Порубне-Сірет»

Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок через пункт пропуску «Порубне-Сірет», йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

У відомстві додали, що пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком.

Раніше, 13 січня, у Румунії фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», навпроти українського пункту «Порубне».

«На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет». Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках», – зазначали українські прикордонники.

Водночас у ДПСУ наголошували, що станом вечір 13 січня «значної черги» з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічалось. На виїзд з України в «Є-черзі» було зареєстровано 825 автомобілів.