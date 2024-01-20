Румунські фермери розблокували ще один пункт пропуску з Україною – ДПСУ

Представники прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку «Халмеу-Дякова».

«Рух вантажівок через пункт пропуску «Дякове» розблоковано. Сьогодні о 13:20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску «Халмеу», – йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що перетин кордону наразі здійснюється у звичному режимі На виїзд з України наразі в черзі перебуває 634 вантажівки, а на в'їзд – 30.

У Держприкордонслужбі 18 січня повідомляли про блокування руху для вантажівок на румунських пунктах пропуску «Сірет-Порубне», «Вікову-де-Сус – Красноїльськ» та «Халмеу-Дякове».

16 січня з’явилися повідомлення про те, що румунський уряд досяг угоди з фермерами. Однак про розблокування всіх цих пунктів пропуску на кордоні наразі не повідомляється.

Раніше, 19 січня, Держприкордонслужба України повідомила, що блокування румунською стороною пункту пропуску «Вікова-де-Сус» припинено.