ДПСУ: у Румунії розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

На кордоні Румунії та України 20 січня розблокували пункт пропуску «Порубне-Сірет», йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

«Рух вантажівок в пункті пропуску «Порубне» повністю розблокований», – зазначили прикордонники.

За даними ДПСУ, оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

У Держприкордонслужбі 18 січня повідомляли про блокування руху для вантажівок на румунських пунктах пропуску «Сірет-Порубне», «Вікову-де-Сус – Красноїльськ» та «Халмеу-Дякове».

16 січня з’явилися повідомлення про те, що румунський уряд досяг угоди з фермерами. Однак про розблокування всіх цих пунктів пропуску на кордоні наразі не повідомляється.

19 січня Держприкордонслужба України повідомила, що блокування румунською стороною пункту пропуску «Вікова-де-Сус» припинено.