На російській антарктичній станції сталася пожежа – згорів «Будинок радіо»

Масштабна пожежа сталася 21 червня на російській антарктичній станції «Мирний». Про це 22 червня повідомив російський Арктичний та Антарктичний науково-дослідний інститут.

«21 червня о 20:40 станційного часу (16:40 мск) на антарктичній станції «Мирний» відбулося миттєве займання в метеокабінеті «Будинку радіо». Жертв і постраждалих немає. Попри вжиті заходи з боротьби із вогнем, «Будинок радіо» згорів повністю. Серед втрат: метеокабінет, кабінет аерології, лабораторія Фізичного інституту Академії наук (ФІАН) програми стратосферного зондування космічних променів, серверна, гідрометеорологічна лабораторія і радіорубка», – мовиться у повідомленні.

Через вітер вогонь також перекинувся на кают-компанію, та її «вдалося відстояти». Особовий склад евакуювали через протипожежний вхід.

11 людей, які жили у спаленій будівлі, розселили по інших будівлях станції.

Наразі вчені ліквідовують наслідки пожежі та з’ясовують її причини.