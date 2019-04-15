У Росії хочуть продовжити арешт захопленим українським морякам до кінця липня – адвокат

Російське слідство хоче продовжити строк тримання під вартою захоплених біля берегів Криму українських моряків до 26 липня 2019 року. Про повідомив російський адвокат Сергій Бадамшин.

Судові засідання з цього питання призначені на середу, 17 квітня. На них збирається бути присутня український омбудсмен Людмила Денісова.

Також, за словами Бадамшина, російське слідство продовжило термін попереднього розслідування у справі проти українських моряків на три місяці – до 25 серпня.

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму протаранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України – катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. За даними Києва, шестеро українських моряків були поранені.

ФСБ Росії підтвердила застосування зброї проти українських кораблів. Відомство стверджує, що три українські військові кораблі «незаконно перетнули держкордон Росії».

Російські суди в Криму заарештували 24 українських військових. Українським військовослужбовцям висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконний перетин кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

У доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини зазначили, що українські військовослужбовці, захоплені російською ФСБ біля берегів анексованого Криму, вважаються військовополоненими.