Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Жовтень 2019, Київ 10:18
Новини | Міжнародні

Сьогодні у Європарламенті оголосять лауреата премії Сахарова

Лауреата премії оголосять сьогодні

Дивитись коментарі

У четвер, 24 жовтня, у Європарламенті назвуть цьогорічного лауреата премії Сахарова «за свободу думки».

Цьогорічний список кандидатів на премію виглядає наступним чином:

  • економіст і науковець, який відстоює права уйгурської меншини Китаю і відбуває довічне покарання за звинуваченням у сепаратизмі Ільхам Тохті;
  • бразильські правозахисники – вбита в 2018 році Маріелла Франко, а також екоактивісти Клауделіс Сільва дос Сантос і Чіф Раоні;
  • група студентів із Кенії Restorers, які захищають права жінок у своїй країні.

Церемонія нагородження відбудеться 18 грудня у Страсбурзі.

Минулого року лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов, якого тоді Росія утримувала в ув’язненні. Нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG