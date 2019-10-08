В Європарламенті визначать трьох фіналістів премії Сахарова

Комітети Європейського парламенту із закордонних справ і розвитку 8 жовтня визначать трьох фіналістів, які претендуватимуть на цьогорічну премію Сахарова «За свободу думки».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, короткий список претендентів оголосять близько 17:30 за Києвом.

Серед оголошених раніше кандидатів на премію:

російський опозиціонер, критик Кремля Олексій Навальний;

Ільхам Тохті, економіст і науковець, який відстоює права уйгурської меншини Китаю і відбуває довічне покарання за звинуваченням у сепаратизмі;

бразильські правозахисники – вбита в 2018 році Маріелла Франко, а також екоактивісти Клауделіс Сільва дос Сантос і Чіф Раоні;

бразильський журналіст і захисник прав меншин Джен Вілліс;

група студентів із Кенії Restorers, які захищають права жінок у своїй країні.

Лауреата премії оголосять 24 жовтня, церемонія нагородження відбудеться 18 грудня у Страсбурзі.

Минулого року лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов, якого тоді Росія утримувала в ув’язненні. Нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

Сенцов зі ще 34 українцями повернувся до Києва 7 вересня цього року в результатів обміну утримуваними особами між Україною і Росією.