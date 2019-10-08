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08 Жовтень 2019, Київ 14:08
Новини | Міжнародні

В Європарламенті визначать трьох фіналістів премії Сахарова

Минулого року лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов, якого тоді Росія утримувала в ув’язненні

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Комітети Європейського парламенту із закордонних справ і розвитку 8 жовтня визначать трьох фіналістів, які претендуватимуть на цьогорічну премію Сахарова «За свободу думки».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, короткий список претендентів оголосять близько 17:30 за Києвом.

Серед оголошених раніше кандидатів на премію:

  • російський опозиціонер, критик Кремля Олексій Навальний;
  • Ільхам Тохті, економіст і науковець, який відстоює права уйгурської меншини Китаю і відбуває довічне покарання за звинуваченням у сепаратизмі;
  • бразильські правозахисники – вбита в 2018 році Маріелла Франко, а також екоактивісти Клауделіс Сільва дос Сантос і Чіф Раоні;
  • бразильський журналіст і захисник прав меншин Джен Вілліс;
  • група студентів із Кенії Restorers, які захищають права жінок у своїй країні.
/**/ /**/ /**/ Члени Європейського парламенту аплодують після оголошення Олега Сенцова переможцем премії Сахарова. Страсбург, 25 жовтня 2018 року
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Лауреата премії оголосять 24 жовтня, церемонія нагородження відбудеться 18 грудня у Страсбурзі.

Минулого року лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов, якого тоді Росія утримувала в ув’язненні. Нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

Сенцов зі ще 34 українцями повернувся до Києва 7 вересня цього року в результатів обміну утримуваними особами між Україною і Росією.

Премію Сахарова, присуджену Сенцову, вручили його сестрі і адвокату – відео
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Премію Сахарова, присуджену Сенцову, вручили його сестрі і адвокату – відео

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