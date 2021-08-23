Учасники саміту перших леді й джентльменів домовилися про захист жінок, дітей і сімей в умовах конфліктів

Учасники саміту перших леді і джентльменів, який пройшов 23 серпня в Києві домовилися про захист жінок, дітей і сімей в умовах конфліктів, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

«Сьогодні такого захисту потребують жінки, діти та сім’ї в Афганістані та багатьох інших гарячих точках світу. Лише в Україні внаслідок зовнішньої збройної агресії сотні тисяч жінок, дітей і сімей втратили свої домівки та потребують допомоги й підтримки», – заявила Олена Зеленська, ініціаторка проведення саміту.

«Кожен і кожна з нас може й має стати голосом тих, хто позбавлений можливості бути почутими. Сьогодні було започатковано соціальний медіарух #WeCanSaveThem, який закликає всіх небайдужих громадян активно поширювати інформацію про становище жінок, дітей і сімей у конфліктах та способи надання допомоги їм», – цитує Зеленську пресслужба президента.

За результатами саміту ухвалили спільну Декларацію про міжнародну співпрацю і сприяння розв’язанню актуальних гуманітарних проблем і досягненню Цілей сталого розвитку ООН.

У заході взяли участь перші леді Бразилії, Ізраїлю, Коста-Рики, Латвії, Литви, Сербії, України, Німеччини, Хорватії, а також дружина президента Європейської ради і дочка президента Лівану.

Саміт відбувався у форматі двох дискусійних панелей, під час яких обговорювали гуманітарні проблеми: рівний доступ до якісної медичної допомоги, виклики нової реальності у сфері освіти, рівні можливості для розвитку й самовираження всіх людей, без будь-яких форм дискримінації.

До дискусії долучилися також сім міжнародних й українських експертів і спеціальні гості, серед яких – перша леді США у 1993-2001 роках, колишня державна секретарка Сполучених Штатів Гілларі Клінтон; американська акторка і громадська діячка, відома своєю роллю першої леді США у телесеріалі «Картковий будинок», Робін Райт; американський есеїст, автор бестселерів «Чорний лебідь» і «Антикрихкість» Насім Ніколас Талеб та афганська режисерка й перша жінка – гендиректор державної компанії «Афганфільм» Сахра Карімі.

Загалом у саміті, який відбувся на території Національного заповідника «Софія Київська», взяли участь 22 учасників.

Про те, що з ініціативи дружини президента Олени Зеленської напередодні Дня Незалежності відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів, в Офісі голови держави повідомили у липні.

За словами Олени Зеленської, це буде «подія нового типу в контексті світової гуманітарної політики і дипломатії м’якої сили», «майданчик для зустрічі, обміну досвідом, об’єднання зусиль в гуманітарних, соціальних, культурних проєктах».