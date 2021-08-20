Евакуйована з Афганістану режисерка Сахра Карімі виступить на саміті перших леді й джентльменів – МЗС

У саміті перших леді та джентльменів, що пройде в Києві 23 серпня, візьмуть участь понад 20 учасників, на заході виступить афганська кінорежисерка Сахра Карімі, яку Україна евакуювала разом із родиною з Афганістану, повідомив 20 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, у саміті, який ініціювала дружина президента України Олена Зеленська, візьмуть участь 11 перших леді з Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Лівану, Коста-Ріки, Німеччини, Сербії, Хорватії, дружина президента Європейської ради і перша леді України.

З огляду на карантинні обмеження у світі, формат саміту буде гібридний: частина гостей буде присутня в Україні фізично, частина – приєднається до заходу онлайн.

«Ми знайшли дуже важливу нішу. Адже перші леді та джентльмени – це, по суті, інфлюенсери політичного світу. Це люди, які володіють достатнім авторитетом, щоб «м’якою силою» реалізовувати важливі для суспільства й подолання наявних проблем соціальні проєкти. Метою заходу є уможливити обмін досвідом між першими леді та джентльменами, об’єднати їх довкола спільних проєктів і підсилити один одного», – сказав міністр.

За його словами, у саміті також візьмуть участь керівництво Всесвітньої організації охорони здоров’я, ООН Жінки, а також провідні експерти та лідери думок світу, зокрема, мислитель, автор книжки «Чорний лебідь» Нассім Ніколас Талеб.

Про те, що з ініціативи дружини президента Олени Зеленської напередодні Дня Незалежності відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів, в Офісі голови держави повідомили у липні.

За словами Олени Зеленської, це буде «подія нового типу в контексті світової гуманітарної політики і дипломатії м’якої сили», «майданчик для зустрічі, обміну досвідом, об’єднання зусиль в гуманітарних, соціальних, культурних проєктах».

17 серпня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до Києва в числі інших біженців із Афганістану прибула режисерка Сахра Карімі разом із родиною.

Карімі з 2019 року була першою жінкою-очільницею державної афганської компанії AfghanFilm. Вона також є першою і наразі єдиною афганською жінкою із докторським ступенем із кінематографу та кіновиробництва.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.