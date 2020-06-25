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25 червня 2020, Київ 16:29
Новини | Політика

Уряд дозволив не проходити самоізоляцію прибулим з-за кордону за наявності ПЛР-тесту

Крім того, уряд звільнив від самоізоляції вступників до вищих навчальних закладів, які вступають через центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна»

Кабінет міністрів України звільнив приїжджих із-за кордону від обсервації й самоізоляції за умови наявності в них негативного результату ПЛР-тесту на коронавірусне захворювання COVID-19.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 25 червня з одноденним доопрацюванням.

Крім того, уряд звільнив від самоізоляції вступників до вищих навчальних закладів, які вступають через центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна».

В Україні з 15 червня відновили міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином, запровадженим через поширення коронавірусу.

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