Двоє громадян Грузії вважають безпідставним застосування до них санкцій Україною

Двоє громадян Грузії вважають безпідставним застосування до них Україною санкцій, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони. Ректор державного університету Батумі Мераб Халваши заявив Радіо Свобода, що ніколи не відвідував не лише Крим, але і Україну. Він припустив, що санкції можуть бути пов’язані з міжнародною конференцією, на яку його запрошували до Севастополя у 2017 році, але він туди не поїхав.

«Можливо, я був в списку учасників, але, у всякому разі, я туди не їздив і не відправляв звітів», – заявив Халваши, і додав, що готує звернення до посольства України в Грузії.

Ще одна у санкційному списку громадянка Грузії – Міранда Турманідзе, співробітниця Археологічного музею Батумі. Вона повідомила, що її запросили на конференцію в Севастополі кілька років тому, але вона навіть не розглядала можливості участі, бо поважає національні інтереси України.

Турманідзе, за її словами, лише надіслала організаторам листа з пропозиціями, повідомивши, що вивчає старовинні ювелірні вироби, знайдені біля узбережжя Чорного моря.

«Мені здається дуже недоречним карати людину без будь-якої причини. Спочатку держава повинна з’ясувати, чи вчинила людина щось протиправне», – заявила Турманідзе.

Вона також заявила про намір поскаржитися через це дипломатам.

Нові санкції України проти Російської Федерації сьогодні набрали чинності. Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про запровадження нових санкцій проти Росії 20 березня. За ініціативою уряду, СБУ та НБУ, санкції запроваджені щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.