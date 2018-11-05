Винятки з санкцій проти Ірану для восьми країн діятимуть 180 днів – Держдеп

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео назвав країни, які отримають тимчасове відтермінування у впровадженні санкцій проти Ірану. Це Китай, Індія, Південна Корея, Туреччина, Італія, Греція, Японія і Тайвань.

Винятки будуть чинними упродовж 180 днів – до закінчення цього терміну країни мусять повністю відмовитись від іранської нафти, аби уникнути санкційних обмежень США.

За словами Помпео, більше 20 країн вже відмовились від імпорту нафти з Ірану, тим самим знизивши іранський експорт на понад один мільйон барелів.

Голова Державного департаменту пообіцяв, що санкції будуть «безжальними» в тиску на Іран і завадять його міжнародній економічній діяльності.

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Згідно з заявою Міністерства фінансів США, санкції спрямовані на понад 200 фізичних і юридичних осіб, причетних до роботи галузей енергетики та вантажних перевезень Ірану.

Голова міністерства Стівен Мнучін висловив очікування, що країни Європи поважатимуть санкційні обмеження США. Водночас він зазначив, що окремі операції, зокрема гуманітарні, не підпадуть під санкції.

5 листопада набрала чинності друга хвиля американських санкцій проти Ірану.

Офіційний Тегеран запевнив, що продовжить виконувати умови ядерної угоди, попри санкції. Водночас голова МЗС країни звинуватив Сполучені Штати в намаганнях повалити владу в Ірані.

У серпні набув чинності попередній етап санкцій США, які стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, а також продажів перських килимів.