США заявляють, що зроблять винятки для 8 «юрисдикцій» у питанні санкцій проти Ірану

США заявляють, що зроблять тимчасові винятки для восьми «юрисдикцій» у питанні санкцій, які днями будуть накладені на іранську нафтову та фінансові індустрії.

Державний секретар США Майк Помпео під час телефонного брифінгу 2 листопада відмовився уточнити, про які країни чи організації йде мова, однак зазначив, що їхній список оприлюднять 5 листопада, коли санкції набудуть чинності.

Водночас Помпео заявив, що США не робитимуть винятку для Європейського союзу.

У травні Трамп оголосив про вихід із «ядерної угоди» з Іраном, підписаної у 2015 році. Інші країни-підписанти угоди безуспішно закликали Вашингтон зберегти домовленості.

Офіційний Тегеран запевнив, що продовжить виконувати умови ядерної угоди, попри санкції. Водночас голова МЗС країни звинуватив Сполучені Штати в намаганнях повалити владу в Ірані.

У серпні набули чинності санкції США, які стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, а також продажів перських килимів.

Наступний етап санкцій набуде чинності в листопаді цього року і вдарить по іранському банківському сектору та нафтовій індустрії, від якої залежить економічне зростання Ірану.