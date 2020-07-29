YouTube заблокував акаунти «православного телеканалу» і прокремлівського політолога Дугіна 

Відеосервіс YouTube заблокував акаунти телеканалу «Царгород» і його колишнього головного редактора, прокремлівського політолога Олександра Дугіна.

Представники компанії Google, що володіє YouTube, заявили 28 липня, що акаунти були заблоковані через порушення законодавства про санкції і правила торгівлі.

За даними Google, аккаунт телеканалу, який має понад мільйон передплатників і позиціонує себе як канал для консервативних православних християн, був заблокований без права на відновлення.

Засновник і власник телеканалу «Царгород» Костянтин Малофєєв перебуває під санкціями США з 2014 року через агресію проти України. Олександра Дугіна внесли до санкційного списку в 2015 році.

У самій редакції телеканалу заявили, що не отримували ніяких попереджень про блокування, назвавши це незаконним. Канал готується подати до суду на відеосервіс.

Через санкції США раніше доступу в Instagram позбулися лідер Чечні Рамзан Кадиров, а також низка чеченських посадовців. Facebook, якому належить Instagram, заявив, що діє в рамках дотримання санкційного законодавства США.