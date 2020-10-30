У САП розкритикували рішення КСУ

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розкритикували рішення Конституційного суду України щодо антикорупційного законодавства.

Це рішення накладає великий негативний відбиток на всю роботу антикорупційних органів і стало суттєвим ударом по механізму виявлення корупційних кримінальних правопорушень, заявив виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук.

За його словами, САП діяла в тісній взаємодії з Національним агентством із запобігання корупції, яке надавало їй інформацію про виявлені порушення і невідповідності у деклараціях високопосадовців. Тепер рішенням суду НАЗК позбавлено повноважень здійснювати перевірки, а прокуратура, у свою чергу, позбавлена інформації.

«Визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу України звело нанівець велику частину роботи антикорупційних органів – на сьогодні в провадженні САП і Національного антикорупційного бюро України перебуває 110 справ за фактами умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до декларацій. Про підозру у вчиненні правопорушень за ст. 366-1 Кримінального кодексу України загалом повідомлено 43 особам, серед яких колишні народні депутати, судді, керівники державних органів та інші посадовці, стосовно більшості з них розслідування закінчено. У Вищому антикорупційному суді на розгляді перебуває 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального кодексу України», – мовиться в заяві.

«Із огляду на визначені повноваження та кадрові ресурси НАЗК було тим органом, що здійснював виявлення і збір доказів необґрунтованості активів. Проте рішенням Конституційного суду України ці повноваження скасовані, що, в свою чергу, суттєво ускладнило оперативне виявлення птаких фактів і їхню фіксацію. Це рішення Конституційного суду не сприяє подоланню корупції, бо кількість розслідувань і перші вироки у справах показують нам, наскільки великою є проблема корупції в Україні і наскільки глибоко вона засіла у зручних кріслах високопосадовців», – кажуть у САП.

«Рішення Конституційного суду України є тиском на всі антикорупційні органи і перекреслює всі здобутки і перемоги у боротьбі з цим негативним проявом в українському суспільстві. Це рішення –не крок, і не навіть не два кроки назад», – заявив очільник САП Максим Грищук.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту «про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків». Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту, бо президентські пропозиції прямо суперечать Конституції України.