САП просить суд відсторонити від посади голову АМКУ Кириленка

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до суду з клопотанням про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ), обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Як повідомляє пресслужба САП, після направлення обвинувального акта до суду стороною захисту здійснено спробу усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду цієї справи з мотивів можливості впливу на неї обвинуваченим через реалізацію своїх повноважень на посаді голови АМКУ. Так, захисником посадовця у заяві про відвід вказано, що він може прийняти рішення, у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді. Обвинувачений цю заяву підтримав.

«З метою запобігання протиправній поведінці обвинуваченого, який під час розгляду заяви про відвід особисто підтвердив можливість використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких осіб, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, прокурор САП звернувся до суду з відповідним клопотанням», – йдеться у повідомленні.

САП зауважує, що під час досудового розслідування прокурори не звертались до слідчого судді з таким клопотанням, оскільки чиновник не робив жодних спроб використати свою посаду для перешкоджання досудовому розслідуванню.

У повідомленні не називається ім’я фігуранта, але з контексту зрозуміло, що йдеться про чинного керівника АМКУ Павла Кириленка.

7 липня справу щодо голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, передали до суду.

Читайте також: Зеленський прокоментував справу щодо голови АМКУ Кириленка

Кримінальне провадження щодо Кириленка НАБУ розпочало у березні 2024 року на підставі фактів з розслідування «Схем» (проєкт Радіо Свобода).

У березні 2024 року «Схеми» опублікували розслідування про те, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала автівки і низку об’єктів нерухомості у Києві й області, а також в Ужгороді, загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень, не маючи для цього достатніх офіційних доходів.

У коментарі «Схемам» Кириленко заявляв, що джерело статків – це стартовий капітал родини, який був сформований у 90-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу «Стирол» у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу. Знайти офіційне підтвердження цим операціям журналістам не вдалося.

Після розслідування «Схем» Павло Кириленко вказав у декларації за 2023 рік квартиру, де мешкає – апартаменти на 200 квадратних метрів у Києві вартістю 6,2 мільйона гривень, оформлені на 77-річну бабусю дружини посадовця. Водночас у декларації Кириленко так і не вказав автомобіль BMW, яким володіє його теща, але користується дружина голови АМКУ.

28 серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання НАБУ і САП про взяття очільника АМКУ Павла Кириленка під варту і визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів гривень і зобов’язання носити електронний браслет.

Пізніше «Схеми» дізналися, що ці гроші за Кириленка внесла компанія «Керамет», бенефіціарним співвласником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан.





4 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання адвоката Кириленка і зменшив розмір застави до 25 мільйонів гривень. Водночас суд відмовив у проханні дозволити Кириленку виїжджати у службові відрядження за кордон.

5 червня 2025 року в НАБУ та САП повідомили про підозру дружині керівника «у пособництві в незаконному збагаченні», а також про нову підозру самому Павлу Кириленку – «в недекларуванні майна».



