САП наразі не має інформації про відмову «Інтерполу» оголосити Дмитра Вовка в розшук

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наразі не коментує інформацію про відмову «Інтерполу» оголосити в міжнародний розшук колишнього голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка.

«До нас така інформація ще не надходила. Можливо, вона буде пізніше, але на даний час в нас її немає», – повідомила Радіо Свобода речниця САП Ольга Постолюк.

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У Національному антикорупційному бюро України напередодні не стали коментувати інформацію на запит Радіо Свобода, пославшись на те, що провадження, в якому Вовка намагалися оголосити в розшук, закрите.

У листопаді 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала колишнього голову НКРЕКП Дмитра Вовка.

Дмитро Вовк внесений до бази даних розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ. Датою його зникнення зазначене 14 липня 2019 року. У вересні 2019 року голова САП Назар Холодницький заявив, що Вовк перебуває в Брюсселі.

25 січня ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк повідомив із посиланням на «Інтерпол», що його даних немає в базах міжнародної правоохоронної установи.

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У серпні 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+». Серед них був і колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк. Він очолював комісію з грудня 2014 по червень 2018 року.

Як вказано у повідомленні НАБУ, цих людей підозрюють у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.