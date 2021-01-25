Ексголова НКРЕКП Вовк заявляє, що «Інтерпол» відмовився оголосити його в розшук

Колишній голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк заявив, що отримав сповіщення про відсутність своїх даних у базі «Інтерполу». Про це він повідомив 25 січня на своїй Фейсбук-сторінці.

Він уточнив, що розгляд цього питання тривав майже півтора роки.

«Рішення про видалення було прийняте на 114-ій сесії Комісії з Контролю за Файлами Інтерполу (відбувалась 05-09 жовтня 2020 року) та є логічним продовженням їх попереднього рішення від 21 лютого 2020 року про превентивне блокування запиту НАБУ щодо мене», – стверджує Вовк.

Він оприлюднив документ на бланку «Інтерполу», в якому зазначено наступне: «станом на сьогодні, пан Вовк Дмитро, народжений 28 березня 1989, не є суб’єктом Повідомлень або розсилок «Інтерполу».

Читайте також: У САП підтвердили закриття справи «Роттердам+»

За твердженням Вовка, генеральний секретаріат установи вже закликав національні поліцейські бюро оновити національні бази.

У базі «Інтерполу» немає даних про розшук громадянина України Дмитра Вовка.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура наразі публічно не коментували цю інформацію.

У листопаді 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала колишнього голову НКРЕКП Дмитра Вовка.

Дмитро Вовк внесений до бази даних розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ. Датою його зникнення зазначене 14 липня 2019 року. У вересні 2019 року голова САП Назар Холодницький заявив, що Вовк перебуває в Брюсселі.

Читайте також: Що не так із ВАКС? Міжнародна антикорупційна організація вивчила роботу суду в Україні

У серпні 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+». Серед них був і колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк. Він очолював комісію з грудня 2014 по червень 2018 року.

Як вказано у повідомленні НАБУ, цих людей підозрюють у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.